En vivo: tras dar el golpe en el Monumental, Tigre quiere seguir en racha ante Aldosivi en Victoria

El equipo de Diego Dabove recibe este jueves al Tiburón por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, con la chance de sostener su gran arranque y presionar al líder.

Hoy 19:48

Tigre y Aldosivi se enfrentarán este jueves desde las 19.00 en el estadio José Dellagiovanna, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Matador llega envalentonado tras la histórica goleada 4-1 ante River como visitante y buscará otro triunfo para afirmarse en la pelea grande. Con 10 puntos sobre 12 posibles, el conjunto de Diego Dabove es uno de los protagonistas de la Zona B.

