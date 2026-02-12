Con gol de Álvarez, el Atlético de Madrid de los argentinos goleó al Barcelona en la primera semi de Copa del Rey

El equipo del Cholo Simeone pasó por arriba al de Hansi Flick imponiéndose por 4 a 0. Se define en el Camp Nou.

Hoy 19:05

¡Paliza del Atlético Madrid! El Colchonero aplastó 4-0 de local al Barcelona de Hansi Flick en lo que fue un histórico partido de semifinales de Copa del Rey. Y es que pasó de todo: desde un insólito gol en contra hasta unos impresionantes golazos. Julián Álvarez cortó su sequía goleadora y, el Cholo, por poco se larga a llorar de la emoción…

Sería imposible resumir los primeros 45 minutos. Porque claro, la trágica noche del conjunto catalán comenzó rápidamente a los 3’, cuando el Atleti se topó con su primer mano a mano: Giuliano disparó, pero Joan García muy bien la paró. Aunque bueno, el positivo desempeño del arquero español duró segundos. Sí, a los 6’ Eric García le pasó la pelota, el guardameta la quiso frenar pero… se le escapó por debajo de los pies y terminó siendo un blooper letal.

Un gol en contra duele y mucho, pero nadie imaginaba que tanto: a los 14’, el equipo de Simeone armó una hermosa jugada que finalizó con una asistencia de Nahuel Molina y la definición exquisita de Antoine Griezmann. ¿2-0 suficiente? No, para nada: Julián erró un pase al medio a los 24’, pero nueve minutos más tarde, asistió muy bien a Lookman para el 3-0.

Y justo cuando estaba por terminar la primera parte, apareció la Araña para terminar con su mala racha. Así como él se la dio antes al nigeriano para el tercero, ahora fue al revés: el extremo se la pasó al ex River, y este sacó un bombazo de afuera del área. Joan García, nada pudo hacer para evitar el 4-0. El campeón del mundo, por su parte, marcó por primera vez en este 2026.

Una mitad para el olvido, considerando que al Barsa no le hacían cuatro goles en una primera parte desde aquella trágica noche del 14 de agosto de 2020 contra el Bayern Munich (el 8-2 de los bávaros por los cuartos de la Champions League). ¿Y la última vez que se fue 0-4 al descanso? En La Liga 1953-54 frente al Real Madrid.

La segunda mitad tuvo emociones, sí, pero lógicamente no estuvo ni cerca de igualar lo que fueron los primeros 45’. Los Culés descontaron rápidamente con un gol de Cubarsí, pero tras siete minutos de revisión, a los 59’ se decidió que el jugador estaba en posición adelantada. Los de Flick intentaron e intentaron, pero nada encontraron. Incluso, se fueron con un jugador menos: Eric García se fue expulsado por una plancha a los 85’.

Este resultado es ampliamente positivo, claro. Pero habrá que ver si es suficiente. Todavía quedan los 90 minutos del partido de vuelta, el cual se jugará el próximo 3 de marzo en el Camp Nou. En caso de clasificar (eliminando al último campeón), el Atleti se metería en una final de Copa del Rey después de 13 años de sequía. No conquistan este trofeo desde el 2013.