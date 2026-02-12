Ingresar
Sonríen el City y el Villa: Brentford le sacó puntos al Arsenal y se ajusta la pelea por la Premier

Fue empate por 2 a 2 en el marco de la fecha 26 del campeonato inglés. Los de Arteta siguen en la cima pero le acortaron la diferencia.

El Arsenal empató (1-1) en su visita al Brentford este jueves para ver mermada a cuatro puntos su renta en el liderato de la Premier tras la jornada 26.

El equipo de Mikel Arteta tuvo un día espeso ante un vecino londinense crecido esta temporada en la que pelea por los puestos europeos. La lucha 'Gunner' por el título volvió a apretarse, con 57 puntos por los 53 del Manchester City.

El líder apenas sumó un par de disparos a puerta, aunque con el primero, un cabezazo de Noni Madueke a la hora de encuentro, se puso por delante (0-1). El Brentford respondió poco después con Keane Lewis-Potter y en los últimos minutos pudo pasar de todo.

Igor Thiago, segundo máximo goleador de la Premier, rozó la victoria para los locales y Gabriel Martinelli desaprovechó un mano a mano en el descuento para haber dado los tres puntos a un Arsenal que quiere ser campeón de liga 22 años después.

