En vivo: ante la atenta mirada del City y del Villa, Arsenal asume una visita de riesgo ante el Brentford

Hoy 17:00

Brentford y Arsenal se enfrentarán este jueves 12 de febrero desde las 17.00 (hora argentina) por la fecha 26 de la Premier League. El encuentro se disputará en el estadio del conjunto local y podrá verse en vivo en Argentina por Disney+ Premium y ESPN. Ambos equipos llegan con empates en la jornada anterior y necesitan sumar para no perder terreno en la tabla.

Arsenal viene de igualar ante Sunderland en un partido que dejó sensaciones mixtas. El equipo londinense mostró pasajes de buen fútbol, pero le faltó contundencia para cerrarlo. Ahora intentará recuperar eficacia fuera de casa y volver a meterse en la pelea alta del campeonato, en un tramo de la temporada donde cada punto empieza a pesar.

Del otro lado, Brentford también empató en su última presentación, frente a Newcastle United. El conjunto local suele hacerse fuerte ante su gente y apuesta a un partido físico e intenso para incomodar a uno de los candidatos. La regularidad ha sido su principal desafío en el torneo, pero mantiene la ilusión de dar un golpe ante un rival de peso.