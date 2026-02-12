Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 FEB 2026 | 26º
X
Lo + Viral

Se tomó más de tres litros de cerveza en el trabajo, lo echaron… y ahora deberán pagarle 45 mil euros

El empleado fue despedido por beber durante la jornada, pero la Justicia le dio la razón y ordenó

Hoy 12:58
Viral

Un trabajador en España fue despedido luego de tomarse más de tres litros de cerveza durante su jornada laboral. El caso terminó en la Justicia del país europeo, que falló a favor del empleado y ordenó una importante indemnización.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió en una compañía de instalaciones eléctricas. Tras varias sospechas por la conducta del hombre, desde la compañía decidieron contratar a un detective para que lo siga durante sus descansos y en el horario del almuerzo.

Luego de espiarlo durante varios días, el profesional le llevó un informe a la empresa en el que detallaba que el empleado tomaba cerveza en bares o incluso en estacionamientos. Una de las jornadas, había tomado más de tres litros de cerveza, junto a otras personas que lo acompañaron en el almuerzo.

Con esta información, tomaron la decisión de despedirlo. Para la empresa, se trató de una falta grave, especialmente porque el empleado debía manejar el vehículo de la compañía y el consumo podía poner en riesgo su salud y la de terceros.

Lejos de aceptar el despido, el trabajador llevó el caso a la Justicia y salió favorecido: El Tribunal Superior de Justicia de Murcia falló a su favor y consideró que la sanción de la empresa había sido excesiva, por lo que declaró el despido improcedente.

  • Las ingestas ocurrieron fuera del horario laboral estricto, durante pausas y almuerzo, por lo que no podían considerarse conducta laboral en sentido formal.
  • La empresa no acreditó que el consumo afectara su desempeño, ya que no hubo pruebas de fallas, accidentes o incumplimientos vinculados al trabajo.
  • La ley española prohíbe despedir por embriaguez ocasional, y solo lo habilita si es un comportamiento habitual o sostenido en el tiempo.
  • No se demostró habitualidad en el consumo de alcohol, sino episodios aislados registrados durante un seguimiento puntual.
  • No quedó probado que pusiera en riesgo su integridad o la de terceros, ya que no hubo incidentes relacionados con el manejo del vehículo de la compañía.
  • El seguimiento por detective no aportó evidencia suficiente de una conducta grave continuada que justificara una sanción extrema como el despido.
  • La sanción fue considerada desproporcionada, porque la empresa podría haber aplicado medidas menos severas antes de llegar a la expulsión.

Aunque reconocieron que hubo una falta del trabajador sostuvieron que la sanción podría haber sido menor. Por esta razón, le dieron dos opciones posibles a la compañía: readmitirlo en su puesto de trabajo, o indemnizarlo con 47 mil euros.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Gobierno obtuvo la media sanción de la reforma laboral en el Senado
  2. 2. Santiago del Estero es una de las únicas tres provincias que alcanzarán el objetivo de los 190 días de clases
  3. 3. El tiempo para este jueves 12 de febrero en Santiago del Estero: una máxima de 32° y tormentas
  4. 4. Robó viguetas desde una obra y su propia madre lo delató
  5. 5. Zamora votó en contra de la reforma laboral y pidió “consenso social” para una política de Estado en empleo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT