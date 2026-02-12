Qué se sabe hoy del posible regreso de la Fórmula 1 a Argentina

Buenos Aires avanza con la remodelación del autódromo para MotoGP 2027, pero la vuelta de la Fórmula 1 enfrenta obstáculos económicos y políticos.

Hoy 13:04

Mientras la Ciudad de Buenos Aires ya puso en marcha las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir al MotoGP desde 2027 y adecuarlo al Grado I de la FIA, el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina todavía aparece como un objetivo lejano. Hay gestiones y contactos, pero hoy no existe ningún indicio concreto de un retorno a corto plazo en un calendario cada vez más competitivo.

El principal escollo es económico. Desde que Liberty Media tomó el control de la categoría, la F1 se transformó en uno de los espectáculos más codiciados del planeta. Hay al menos 20 sedes en lista de espera con propuestas millonarias: países como Tailandia proyectan inversiones superiores a los 1.200 millones de dólares. Para dimensionar la brecha, el canon que Buenos Aires pagará por cuatro fechas de MotoGP ronda los 50 millones, cifra que en la F1 puede equivaler al costo de una sola carrera.

A favor del proyecto argentino juegan factores simbólicos y políticos: el peso histórico del Automóvil Club Argentino dentro de la FIA, los cinco títulos de Juan Manuel Fangio, el atractivo turístico de Buenos Aires y el impulso mediático que generó la llegada de Franco Colapinto a la categoría. Sin embargo, el escenario está atravesado por un lobby internacional feroz y por tensiones internas, como la grieta entre el ACA y la ACTC, que debilita la imagen institucional del automovilismo local.

Hoy, incluso dentro de las negociaciones, se reconoce que el objetivo más realista en el corto plazo sería albergar una fecha del Mundial de Resistencia (WEC), con menores exigencias de infraestructura y combinable con la carrera de San Pablo. En paralelo, el primer tramo de obras del Gálvez —que cubriría el 85% del proyecto— estaría listo a fin de año. La fase final, que incluye ampliaciones clave del paddock y la horquilla, quedaría atada a una eventual confirmación de la F1.

La remodelación, con una inversión cercana a los 150 millones de dólares y diseño del estudio de Hermann Tilke, ya generó polémica por la desaparición de sectores históricos del circuito y por un trazado que algunos consideran más apto para motos que para autos. Así, entre avances concretos y debates abiertos, la ilusión del regreso de la máxima categoría sigue viva, pero hoy corre muy por detrás de la realidad económica del campeonato.