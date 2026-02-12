Liverpool, dispuesto a pagar 80 millones de euros por una figura de Barcelona

El club inglés planea avanzar por el jugador en el próximo mercado y pondría sobre la mesa una cifra tentadora.

Liverpool estaría decidido a ir con todo por Jules Koundé en el próximo mercado de pases. Según informó el Daily Mail, el club inglés prepara una oferta que rondaría los 80 millones de euros para quedarse con el defensor de Barcelona, a quien ya tenía en carpeta desde hace tiempo. En los próximos meses buscaría formalizar el interés.

El futbolista de 27 años llegó al conjunto catalán a mediados de 2022 desde Sevilla, en una operación cercana a los 50 millones más variables. La necesidad del equipo de Arne Slot creció tras la lesión de Jeremy Jaquet, y la polifuncionalidad del francés —puede jugar como central o lateral— lo convierte en una pieza muy atractiva para reforzar la defensa.

Desde Barcelona todavía no hubo una postura oficial, pero la posible salida de Koundé representaría un golpe fuerte para la estructura que armó Hansi Flick. El defensor es una pieza habitual en el once y uno de los jugadores más confiables del fondo blaugrana.

Sin embargo, el factor económico podría inclinar la balanza. Las finanzas del club siguen bajo presión y una venta de ese calibre significaría un alivio importante. Así, el futuro de Koundé empieza a quedar atado a un tira y afloje entre lo deportivo y la necesidad de oxígeno en las cuentas.