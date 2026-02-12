Atención Mitre y Güemes: así se podrán ver los partidos de la Primera Nacional

La AFA confirmó cómo acceder a la nueva plataforma para seguir en vivo los partidos desde el celular, la computadora o la TV.

Hoy 13:33

Los hinchas de Mitre y Güemes ya tienen confirmado el camino para ver a sus equipos en la Primera Nacional. Desde la AFA oficializaron los pasos para acceder a LPF Play, la plataforma que transmitirá los encuentros en vivo y sumará contenidos especiales alrededor de cada partido.

El primer paso es elegir el dispositivo. Desde una computadora o notebook se debe ingresar a www.lpfplay.com. En celulares, la app “LPF Play” ya está disponible tanto en Android (Play Store) como en iPhone (App Store). También se puede utilizar en Smart TV, Apple TV o Chromecast. En caso de que la aplicación no figure en la tienda del televisor, se puede conectar una notebook por HDMI o usar un dispositivo externo.

Una vez dentro de la plataforma, hay que dirigirse al menú y seleccionar la categoría correspondiente, en este caso Primera Nacional. Según el dispositivo, el menú aparece en la parte superior o lateral de la pantalla. Luego, en la sección “En Vivo”, se elige el partido, se ingresa a la ficha del encuentro y se presiona el botón “ver evento” para iniciar la transmisión.

Desde AFA detallaron que cada partido contará con una producción televisiva completa: entre tres y cuatro cámaras, relator y comentarista, repeticiones, resumen de jugadas y contenidos extra como la llegada de los equipos, vestuarios y notas antes y después del encuentro. Además, se prometen especiales con seguimiento de planteles, arengas y charlas técnicas.

En dos semanas se realizará la presentación oficial de la plataforma en el predio de Ezeiza, junto al equipo periodístico que estará a cargo de las transmisiones. Para los hinchas santiagueños, será una nueva forma de seguir de cerca a sus clubes durante toda la temporada.