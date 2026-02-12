Ingresar
Argentina será local en la Copa Davis y enfrentará a Turquía

Tras la caída ante Corea del Sur, el equipo de Javier Frana jugará en casa entre el 18 y el 20 de septiembre por el Grupo Mundial I.

Luego de la derrota 3-2 frente a Corea del Sur en Busán, la Selección Argentina de tenis recibió una noticia alentadora: volverá a ser local en la Copa Davis. El equipo capitaneado por Javier Frana se medirá ante Turquía entre el 18 y el 20 de septiembre por el Grupo Mundial I, lo que marcará el regreso de la serie al país tras más de dos años.

La última presentación en casa fue a comienzos de 2024, cuando la Albiceleste —entonces dirigida por Guillermo Coria— venció 3-2 a Kazajistán en Rosario. Ahora tendrá enfrente a un rival que, en los papeles, aparece accesible: Turquía ocupa el puesto 33 del ranking ITF, mientras que Argentina se ubica décima. Su mejor singlista es Mert Alkaya, actualmente 375° del mundo, bajo la conducción del capitán Erhan Oral.

El cruce se jugará con el formato tradicional: dos singles el primer día, dobles y los individuales invertidos el segundo. Todos los partidos serán al mejor de tres sets con tie-break. La serie representa una oportunidad clave para que Argentina recupere terreno internacional y aproveche el impulso de volver a competir ante su público.

El resto de los cruces del Grupo Mundial I incluye enfrentamientos como Australia-Polonia, Brasil-Suiza y Serbia-Lituania, entre otros. Mientras tanto, el equipo argentino ya empieza a planificar una serie en la que parte como favorito y buscará hacer valer la localía.

