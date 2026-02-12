Mitre presentó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026

El club aurinegro mostró en redes su segunda equipación, que estrenará como visitante en su debut en la Primera Nacional.
El Club Atlético Mitre presentó oficialmente su segunda camiseta para la temporada 2026 y lo hizo a través de sus redes sociales, donde difundió fotos y videos de la nueva indumentaria. La presentación generó una rápida repercusión entre los hinchas, que celebraron el diseño ligado a la identidad histórica del club.
La elección del amarillo pleno apunta a resaltar la esencia de Mitre y su historia dentro del fútbol santiagueño.
La nueva indumentaria ya empezó a circular con fuerza entre los simpatizantes, que esperan verla en acción en el arranque del torneo. El estreno marcará el primer capítulo de una temporada que ilusiona al pueblo aurinegro.