Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 FEB 2026 | 28º
X
Somos Deporte

Mitre presentó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026

El club aurinegro mostró en redes su segunda equipación, que estrenará como visitante en su debut en la Primera Nacional.

Hoy 15:25
Mitre indumentaria

El Club Atlético Mitre presentó oficialmente su segunda camiseta para la temporada 2026 y lo hizo a través de sus redes sociales, donde difundió fotos y videos de la nueva indumentaria. La presentación generó una rápida repercusión entre los hinchas, que celebraron el diseño ligado a la identidad histórica del club.

La elección del amarillo pleno apunta a resaltar la esencia de Mitre y su historia dentro del fútbol santiagueño.

La nueva indumentaria ya empezó a circular con fuerza entre los simpatizantes, que esperan verla en acción en el arranque del torneo. El estreno marcará el primer capítulo de una temporada que ilusiona al pueblo aurinegro.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Gobierno obtuvo la media sanción de la reforma laboral en el Senado
  2. 2. Santiago del Estero es una de las únicas tres provincias que alcanzarán el objetivo de los 190 días de clases
  3. 3. El tiempo para este jueves 12 de febrero en Santiago del Estero: una máxima de 32° y tormentas
  4. 4. Robó viguetas desde una obra y su propia madre lo delató
  5. 5. Zamora votó en contra de la reforma laboral y pidió “consenso social” para una política de Estado en empleo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT