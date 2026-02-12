La fiscalía pidió decomisar el departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

El requerimiento forma parte de un planteo más amplio que abarca más de 140 inmuebles atribuidos a la familia Kirchner y a Lázaro Báez en la causa Vialidad.

Hoy 14:41

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 decomisar más de 140 inmuebles de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido el departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, indicaron.

En ese sentido, argumentaron: “Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.

A los bienes que el MPF había solicitado en noviembre (84 de Lázaro Báez; 1 de Cristina Fernández; 19 de Máximo y Florencia Kirchner recibidos a título gratuito; 2 de Austral Construcciones SA, 3 de Kank y Costilla SA y 2 de Loscalzo y Del Curto SRL), se suman estos 141 nuevos y alcanzan un total de 252 inmuebles.