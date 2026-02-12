Ingresar
Policiales

A una semana del ataque, la beba de 4 meses se recupera junto a su madre

El pasado 4 de febrero, la menor recibió un impacto en su cabeza. Fue asistida en primer momento en el CIS Termas y luego en Tucumán. Control diario de parte de las autoridades.

Hoy 14:46
Araceli Ovejero detenida por herir a la beba

Alayla Janiza Álvarez, de cuatro meses de vida, se encuentra junto a su madre y familia recuperándose en su domicilio siguiendo las medidas ordenadas por los médicos y el neurólogo que la atiende.

Vale recordar que el pasado 4 de febrero la beba estaba en brazos de su madre Yésica Romina Álvarez, cuando se inició una discusión y entre las involucradas, Araceli Ovejero arrojó una piedra que impactó contra la cabeza de la pequeña.

Asistencia médica y derivación

La pequeña fue atendida por personal médico, donde se confirmó que presentaba fractura de cráneo, aunque con parámetros estables.

La madre solicitó una derivación para ser atendida pro especialistas en Tucumán y luego de ser evaluada y controlada, se le permitió que su recuperación y control fuera del hospital.

Desde la Comisaría del Menor y la Familia indicaron a Diario Panorama que todos los días se mantienen en comunicación con la madre de la beba, quien brinda un detalle de la evolución de la pequeña. Además el fiscal interviniente, Rafael Zanni, también se mantiene al tanto de la evolución, para saber que medidas adoptar contra la agresora.

En el último reporte del estado de salud, al mediodía de este jueves, la menor sigue en buen estado de salud, con los controles y los cuidados recomendados por el equipo médico.

