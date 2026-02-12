El posteo de Alpine tras otro test con problemas en el auto del compañero de Franco Colapinto

La escudería francesa publicó los datos de Pierre Gasly tras el segundo día de pruebas en Bahréin.

Hoy 16:45

Alpine sufrió por segundo día consecutivo en las pruebas de pretemporada en Bahréin. Más tarde, la escudería francesa publicó en Instagram los datos de la actuación de Pierre Gasly, quién debió enfrentar un desperfecto técnico en su auto durante la segunda sesión de las prácticas.

En el posteo, el equipo al que pertenece el argentino Franco Colapinto publicó los siguientes datos: tras el segundo día de test de pretemporada en Bahréin, Gasly completó 97 vueltas, recorriendo una distancia de 524 kilómetros.

“Terminando nuestro segundo día con 97 vueltas, dándonos muchos datos para trabajar esta noche”, escribieron desde Alpine.

Se trata del segundo día consecutivo con problemas para Alpine, tras la falla mecánica que había sufrido Colapinto el miércoles en Bahréin. El piloto de 22 años sufrió un desperfecto mecánico apenas empezó el turno: su monoplaza quedó detenido en la pista, lo que obligó a desplegar la bandera roja y a interrumpir brevemente la sesión. El auto debió ser retirado por la grúa mientras los mecánicos analizaban el problema en boxes.

Este jueves, en la primera sesión del día, Gasly había alcanzado un total de 61 vueltas que lo ubicaron en la tercera posición. Logró un tiempo de 1:36.723, con una diferencia de +2.450 de Charles Leclerc, quien con Ferrari obtuvo el mejor tiempo del test y ocupó el primer puesto, seguido por Lando Norris, el campeón del año pasado con McLaren.

El viernes, el turno de Franco Colapinto

El viernes, será Franco Colapinto el que tenga la chance de girar tanto por la mañana como por la tarde, tal como lo hizo Gasly este jueves. La sesión matutina comenzará a las 4 de la madrugada de nuestro país y finalizará a las 8. En tanto, la sesión vespertina será de 9 a 13, con rotación de pilotos en la mayoría de las escuderías.

Algunas alineaciones están repartidas entre mañana y tarde, mientras que otros equipos optan por darle el día completo a uno de sus corredores para avanzar con tandas largas, tal como ocurre con Alpine.



