Día del Amante: cuándo es en Argentina el día que celebra a los infieles

Los amantes también tienen su día para celebrar el amor y la infidelidad.

Hoy 15:47

Todos estamos al tanto de San Valentín o el Día de los Enamorados, que cada 14 de febrero tiene a las parejas de protagonistas. Pero lo que muy pocos saben es que tan solo un día antes, el 13 de febrero de cada año, los infieles también son honrados con el Día del Amante.

Cuándo es el Día del Amante en Argentina este 2026

Al igual que todos los años, el Día del Amante se celebrará este 2026 en Argentina el 13 de febrero, un día antes de San Valentín. No se trata de una celebración tradicional, sino de una jornada que nació al calor de las redes sociales y que quedó asociada a los amores secretos o a los vínculos que no siempre se muestran en público.

Origen del Día del Amante: por qué y desde cuándo se celebra

A diferencia de muchas fechas que tienen un origen histórico preciso o una tradición que se remonta a décadas atrás, el Día del Amante no puede rastrearse en libros ni en efemérides oficiales. Su aparición está mucho más vinculada a la lógica de internet, a las redes sociales y a la cultura digital, donde las fechas se instalan casi de manera espontánea.

Primero circuló como un chiste y con el tiempo terminó convirtiéndose en un tema que reaparece todos los años, especialmente en la previa de San Valentín. Los memes, los posteos con doble sentido y los debates en redes fueron clave para que el 13 de febrero empezara a ser identificado como una jornada “alternativa”, pensada para relaciones que no encajan en el esquema romántico tradicional.

Que el Día del Amante se ubique justo antes del 14 de febrero tampoco es una coincidencia. El Día de los Enamorados suele estar asociado a las parejas formales, a las fotos compartidas, a los regalos y a las cenas a la vista de todos. En cambio, el 13 aparece como una especie de antesala silenciosa, marcada por la discreción y el bajo perfil.

En los últimos años, esta separación empezó a ser cada vez más discutida, en sintonía con los cambios en las formas de relacionarse, los debates sobre la fidelidad y la aparición de nuevos acuerdos de pareja que cuestionan las categorías tradicionales del amor.