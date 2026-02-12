Otra vez detuvieron a “Bomba”: vecinos están hartos de los robos y hurtos que comete

Fue detenido a raíz de la denuncia de un vecino del barrio Obrero. Los vecinos piden a la Justicia medidas más efectivas para frenar al conocido delincuente.

Hoy 15:46

En un contundente procedimiento realizado este jueves a las 11 horas, personal del Departamento Robo y Hurto de la Dirección General de Investigaciones, Departamental 6 Termas, concretó la detención de Santiago Ariel Medina, alias “Bomba”, un conocido delincuente con frondosos antecedentes en hechos contra la propiedad.

La medida se llevó adelante en un domicilio ubicado sobre calle Rivadavia s/n del barrio Agua Santa, en cumplimiento de un oficio judicial refrendado por el Dr. Diego Vittar, en el marco de una causa por robo.

El hecho

La causa se originó tras la denuncia radicada por el damnificado A. M (57), domiciliado en barrio Obrero, quien informó que autores desconocidos ingresaron a su vivienda luego de violentar una puerta trasera, llevándose numerosas herramientas de trabajo, fundamentales para su sustento.

El hecho ocurrió el pasado 20 de enero, alrededor de las 22 horas, en calle Los Andes al 245.

Investigación en curso

Tras tareas investigativas, análisis de información y recolección de pruebas, se logró identificar al presunto autor, concretándose su detención.

La causa es seguida por el fiscal interviniente Dr. Rafael Zanni, quien dispuso las medidas procesales correspondientes.

Desde el ámbito judicial y policial se continúa trabajando para lograr la recuperación de los elementos sustraídos.

Vecinos manifestaron su cansancio ante la reiteración de hechos delictivos protagonizados por el sujeto ahora detenido, esperando que la Justicia adopte medidas firmes que permitan frenar este tipo de conductas que afectan la tranquilidad de la comunidad.