SANTIAGO DEL ESTERO | 12 FEB 2026 | 0º
Matías Ferrari regresó a Mitre para la temporada 2026 de la Primera Nacional

El volante vuelve al Aurinegro tras su paso por Chaco For Ever y tendrá su segunda etapa en el club.

Hoy 16:00

Matías Ferrari es oficialmente nuevo refuerzo de Mitre para la temporada 2026. El volante regresa a la institución aurinegra tras su paso por Chaco For Ever y se suma al plantel como una cara conocida para el hincha.

Ferrari ya defendió la camiseta del club desde el 2022 al 2024, por lo que su vuelta marca el inicio de una segunda etapa. Su conocimiento del entorno y de la categoría aparece como un valor importante para el armado del equipo.

Con su regreso, el Aurinegro continúa reforzándose de cara a un 2026 exigente. El objetivo es armar un plantel competitivo que pueda sostener protagonismo a lo largo del campeonato.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional Matías Ferrari

