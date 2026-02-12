Ingresar
Detuvieron a delincuente con antecedentes por el robo a un comercio de Termas

El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada en Canal de Beagle 51, barrio Soberanía, bajo directivas judiciales refrendadas por el Dr. Diego Vittar.

Hoy 16:08
Néstor Daniel Jiménez detenido

En el marco de una investigación por robo, efectivos del Departamento Robo y Hurto de la Dirección General de Investigaciones, Departamental 6 Termas, realizaron este jueves a las 9 horas un allanamiento positivo que culminó con la detención de Néstor Daniel Jiménez (37), un sujeto con frondosos antecedentes delictivos.

El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada en Canal de Beagle 51, barrio Soberanía, bajo directivas judiciales refrendadas por el Dr. Diego Vittar.

La intervención estuvo a cargo del personal del Departamento Robos y Hurtos DGI Departamental 6 Termas.

Durante el operativo se procedió al secuestro de prendas de vestir utilizadas al momento del hecho, consideradas de interés para la causa.

El hecho

La investigación se inició tras la denuncia de M.D.S, propietaria de una verdulería “Dani”, quien al llegar a su local encontró la reja violentada y constató el faltante de $300.000 pesos en efectivo , mercadería y equipos.

El hecho ocurrió el 1 de febrero, alrededor de las 5:30 de la madrugada, en barrio Herrera El Alto. Las cámaras de seguridad permitieron identificar al presunto autor.

Avance judicial

Con los elementos reunidos, la Fiscalía dispuso el allanamiento y posterior detención del sospechoso.

Interviene en la causa el fiscal coordinador Dr. Gustavo Montenegro quien ordenó continuar con las diligencias procesales.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron el trabajo investigativo y reafirmaron el compromiso de seguir combatiendo el delito, especialmente aquellos que afectan a trabajadores y pequeños comerciantes.

Vecinos y comerciantes expresaron su expectativa de que estos procedimientos contribuyan a reforzar la seguridad en los barrios.

