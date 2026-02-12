Exitosa Jornada sobre Acompañamiento Terapéutico en Fernández

El evento se desarrolló este jueves desde las 8.30.

Hoy 16:23

En una mañana marcada por el compromiso social y la formación profesional, se llevó a cabo la Jornada de Acompañamiento Terapéutico en las instalaciones del Centro Cultural Sixto Palavecino. El evento, que dio inicio a las 8:30 hs, contó con una importante convocatoria de profesionales y vecinos interesados en la temática.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por la Intendenta Yanina Iturre, acompañada por la Directora de Educación, Prof. Lorena Aranda. Ambas funcionarias destacaron la relevancia de estos espacios de capacitación que buscan fortalecer el sistema de salud y apoyo comunitario en la región.

Una vez realizada la apertura, se dio paso al panel de disertantes integrado por: Daniela Cejas de Guaraz, Presidente de la Asociación Thaniyai; Gabriela Di Meo y María Giménez, miembros de la institución organizadora.

Ejes de debate y formación

Bajo la organización de Thaniyai y con el auspicio de la Municipalidad de Fernández, la jornada abordó temas cruciales para el sector:

El rol del Acompañante Terapéutico y sus abordajes: Se profundizó en las herramientas prácticas para el acompañamiento cotidiano.

Discapacidad: Un bloque dedicado a nuevas perspectivas y el intercambio de experiencias directas.

Legalidad: Se debatió sobre el marco normativo de quienes ejercen esta profesión.

Mesa Panel: Un espacio de diálogo abierto con especialistas que enriquecieron el debate.

Fortaleciendo vínculos

Destinada a acompañantes terapéuticos, profesionales de la salud, docentes y público en general, la jornada no solo ofreció contenido teórico, sino que se consolidó como un espacio para compartir y reflexionar sobre la importancia de esta figura en la comunidad.

Al finalizar el evento, los asistentes recibirán sus certificados de participación digital, cerrando así un encuentro clave para el desarrollo profesional en la Ciudad de Fernández.