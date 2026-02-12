Por una presunta infidelidad de su mujer le disparó a sus hijos y se suicidó

Un funcionario de una ciudad de Brasil, les disparó a sus hijos y se mató. Un nene de 12 años murió, mientras que otro, de 8, está en estado crítico.

Hoy 16:29

El secretario de Gobierno de la localidad de Itumbiara, Thales Machado, de 40 años, les disparó a sus dos hijos el miércoles por la noche y luego se quitó la vida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hijo mayor, de 12 años, fue trasladado al hospital, pero no resistió las heridas. Mientras que el menor, de 8 años, quedó internado en en terapia intensiva y su estado es muy grave.

Los macabros posteos del hombre antes del crimen

Según medios locales, horas antes del trágico episodio Machado publicó en sus redes sociales un video y una carta de despedida en la que declaraba su amor por sus hijos. “Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papi los quiere mucho“, escribió.

Te recomendamos: Horror en Brasil: un alumno apuñaló y mató a su profesora adelante de sus compañeros

En un largo posteo, contaba que atravesaba problemas en su matrimonio y mencionaba haber descubierto una supuesta infidelidad de su esposa, que se habría ido de Itumbiara para San Pablo para estar con otra persona.

La carta de despedida

“Nos fuimos yo y mis chicos que ahora son unos angelitos que desgraciadamente vienen conmigo”, escribió el hombre, que era yerno del alcalde Dione Araújo. El contenido fue eliminado de las redes sociales tras la difusión del incidente.

El GIH (Grupo de Investigación de Homicidios) supervisó el trabajo de los peritos forenses hasta el levantamiento del cadáver del hombre y continúa en campo realizando investigaciones, entrevistas y solicitudes periciales.





La Policía del estado de Goiás abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Te recomendamos: Hizo un trio con compañeros de trabajo 11 años menores y los denunció por abuso para tapar que fue infiel

Hasta el momento el caso es tratado como homicidio y tentativa de homicidio, seguido de suicidio, y no hay indicios de participación de terceras personas.

En un comunicado, la Alcaldía de Itumbiara decretó tres días de luto oficial, a partir de este jueves (12), por el fallecimiento del secretario. Durante este período, se suspenderán los servicios públicos en las administraciones.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), expresó su solidaridad con la familia. “La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son niños, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado”, declaró acerca de este nuevo caso de violencia por sustitución o violencia vicaria.

Qué es la violencia vicaria El concepto fue acuñado por la psicóloga clínica y forense argentina Sonia Vaccaro.

Según la Universidad Complutense de Madrid, la violencia vicaria es “aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas, llegando incluso a causarles la muerte y utilizando recursos de particular crueldad para la eliminación de los cadáveres en muchas ocasiones”.



En una entrevista a LATFEM Vaccaro expresó que la mujer estaría más expuesta a este tipo de violencia cuando “plantea la separación, cuando se produce el divorcio y, especialmente, cuando la mujer forma una nueva pareja”.