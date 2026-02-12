Bomberos voluntarios sofocaron las llamas que destruyeron un auto en cercanías del Estadio Único

El vehículo por Avenida Núñez del Prado hacia el norte, cuando su conductor advirtió las llamas. No hubo heridos.

Hoy 17:44

Un momento de tensión se vivió en horas de la siesta de este jueves, cuando un vehículo fue tomado por las llamas cuando circulaba por Avenida Núñez del Prado hacia el norte, en cercanías del Estadio Único.

Su conductor advirtió las llamas y rápidamente abandonó la unidad. Transeúntes que circulaban por el sector dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que motivó un rápido despliegue en la zona.

Bomberos voluntarios trabajando

Al lugar llegó una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios Capital y otra unidad de Bomberos de la Policía, quienes procedieron a sofocar las llamas, aunque los daños que sufrió el rodado fueron importantes.

Personal policial cortó el tránsito en la zona, por precaución y también para posibilitar las tareas de limpieza.