Pichetto apoyó la baja de la edad de punibilidad pero advirtió que “los recursos asignados son insignificantes”

Durante la sesión, el diputado de Encuentro Federal dijo que la iniciativa es una "medida de efecto" que sirve para el lucimiento de Patricia Bullrich.

Hoy 17:47

El diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto indicó este jueves que está "de acuerdo en bajar la punibilidad en 14 años" aunque se permitió “dudar que el Gobierno vaya a poner el presupuesto de esta ley”.

A su entender, “los recursos asignados en el Presupuesto son insignificantes” y precisó que “el metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”.

“Esta ley requiere una clausula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”, subrayó.

“Estamos frente a un viejo debate y circular que están en la Argentina, parecido a la Reforma Laboral que aparece siempre que hay un gobierno no peronista”, analizó Pichetto.

Según dijo, "estas son medidas de efecto que sirven para lucimiento de determinados senadores o ex ministras (por Patricia Bullrich) que, no conformes con 14 y que quisieran 13 o tal vez 10, porque eso las coloca más a la derecha y las pone en el lugar del facilismo discursivo satisface a algunos sectores”.