Luego del éxito del domingo pasado, La Sala Summer renueva su apuesta con Los Herrera y Daniel Agostini

También actuarán Franco Arroyo, Santa Marta y Los Bonys. De esta forma, La Sala Summer se reafirma como el carnaval más convocante de la provincia.

Hoy 18:13

La Sala Summer vuelve a encender la fiesta este domingo 15 de febrero, reafirmando su lugar como “el verdadero carnaval”. Tras el éxito rotundo del fin de semana pasado, donde brillaron La Banda de Carlitos junto a Eugenia Quevedo, Damas Gratis, Chily Fernández y Dany Hoyos, el predio gigante al aire libre se prepara para otra noche inolvidable.

En esta nueva edición, el escenario recibirá a Los Herrera y Daniel Agostini, Franco Arroyo, Santa Marta y Los Bonys, garantizando una fiesta de primer nivel. La fiesta comenzará a las 19 horas hasta las 7 de la mañana, para disfrutar a pleno el feriado de carnaval.

La propuesta se completa con La Ruta de los Food Trucks, que ofrecerá una variada oferta gastronómica para disfrutar desde temprano en familia o con amigos.

Un carnaval que trasciende

Las repercusiones de la última fiesta fueron más que positivas: miles de personas celebraron en un ambiente de paz y disfrute, consolidando a La Sala Summer como “El Carnaval más convocante de la provincia”.

No te olvides que el acceso es por la colectora del barrio Autonomía y que el predio cuenta además con un amplio estacionamiento vigilado permanentemente, asegurando comodidad y tranquilidad para todos los asistentes.

Para que no te quedes sin carnaval este domingo, las entradas anticipadas se consiguen a $12.000 las generales y $17.000 las VIP.

La sentradas anticipadas las puedes conseguir en los siguientes puntos de venta:

- Drugstore Lugus (Víctor Yunes 1257, barrio Siglo XIX).

- SC Bebidas (Francisco Viano 39).

- Lugones 24 hs. (Pedro León Gallo 1685).

- A+ Santiago (Independencia 227).

- 12 sucursales de Drugstore LM en Santiago y La Banda.

- O através del Contacto directo con Santiago al número 11 6903-5774.

- Medios de pago: efectivo, transferencia y tarjetas de crédito

- Promo especial: mujeres 2x1 hasta las 21 horas

Con artistas de primer nivel, precios accesibles, un predio gigante y al aire libre, y una propuesta gastronómica variada, La Sala Summer promete otra noche de pura música y alegría. Este domingo, la cita es con el verdadero carnaval.