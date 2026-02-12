Las fotos más emotivas de James Van Der Beek en sus últimos días

El protagonista de Dawson’s Creek falleció, a los 48 años, tras luchar contra el cáncer de colon. Sus amigos compartieron imágenes conmovedoras que reflejan su fortaleza y su sonrisa intacta hasta el final.

Hoy 18:40

El reconocido actor James Van Der Beek, recordado mundialmente por su papel en la serie juvenil Dawson’s Creek, falleció este miércoles a los 48 años. La noticia fue confirmada por su familia, que destacó que el intérprete enfrentó la enfermedad “con coraje, fe y gracia”.

Van Der Beek luchaba contra el cáncer de colon, y en sus últimos días estuvo acompañado por sus seres queridos. Las redes sociales se llenaron de mensajes y fotografías compartidas por amigos cercanos, quienes resaltaron su espíritu inquebrantable y su capacidad de mantener el buen humor incluso en los momentos más difíciles.

Las imágenes que conmovieron a sus seguidores

La exestrella de la WWE, Stacy Keibler, publicó una foto que rápidamente se viralizó: un atardecer en el que se la ve junto al actor, sentado en una silla de ruedas, debilitado pero con su sonrisa característica intacta.

“Pasar estos últimos días con vos fue un verdadero regalo de Dios”, escribió Keibler, subrayando la filosofía de vida que Van Der Beek transmitió: valorar cada instante y estar presente en cada momento.

El último gesto de amor

La diseñadora Erin Fetherston, amiga íntima del actor, compartió otra imagen profundamente emotiva: Van Der Beek en su cama, tomado de la mano por ella, ambos sonriendo a pesar de las circunstancias.

“Hermano James, todo el mundo te quería, pero para nosotros eras el tío James. Gracias por estar siempre”, expresó Fetherston, quien prometió honrar su memoria “siguiendo bailando en su honor, porque si algo nos enseñó es la importancia de la alegría”.

Un legado que trasciende

Los mensajes de sus amigos reflejan la resiliencia y el espíritu positivo que caracterizaron a Van Der Beek. “Es impresionante cómo alguien puede pelear tanto durante tanto tiempo y, aun así, seguir con esa sonrisa intacta”, escribió Keibler.

La familia del actor adelantó que pronto compartirán más detalles sobre sus deseos y su amor por la humanidad, asegurando que su legado seguirá inspirando a millones de personas en todo el mundo.