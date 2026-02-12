Caramelito Carrizo, irreconocible a los 52: apostó a un cambio de look y es otra mujer

La conductora se animó a la transformación y dejó en shock a sus seguidores.
Caramelito Carrizo volvió a cambiarse el look, pero esta vez de forma radical. Si bien el año pasado había sorprendido con un flequillo desmechado, pero manteniendo el rubio de siempre, ahora fue por otro color y quedó irreconocible.
“Hacen magia siempre. Los adoro. Gracias Horacio y Mariana. Renacer y volver a empezar siempre”, escribió en las redes arrobando a su peluquería de confianza. Cecilia se animó al castaño y se hizo un estilo carré que generó impacto. “Hermosa como siempre”, coincidieron sus seguidores.
En Instagram, la conductora también contó que empezó un programa en Unife TV que se llama “Viva la vida”. “Gracias por tanto cariño y acompañarnos todas las mañanas”, les agradeció a los televidentes, quienes la apoyan desde sus comienzos. Muchos de sus admiradores también crecieron mirando sus ciclos infantiles, como Caramelito en Barra.