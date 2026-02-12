El Gobierno celebró la media sanción a la baja de la edad de imputabilidad y pidió que el Senado la apruebe con urgencia

La Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que destacó que el nuevo Régimen Penal Juvenil “pone fin a una distorsión” y agradeció a los diputados que acompañaron la iniciativa.

Hoy 21:13

Apenas se le dio media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años, el Gobierno publicó un comunicado celebrando la medida.

“Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz. Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe", indicó el comunicado que publicó la Oficina del Presidente.

Con 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención, la Cámara Baja dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, en un debate express apenas horas después de que el Senado consiguiera el mismo logro para el oficialismo con la reforma laboral.

“La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, comenzó el escrito que compartió el Gobierno.

Tras recordar el freno que una iniciativa similar sufrió cuatro años antes y las más de tres docenas de proyectos que no lograron llegar al recinto, destacó que el texto final aprobado ese jueves “pone fin a esa distorsión”.

“Establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad. No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”, remarcó.

El comunicado oficial también hizo referencia a la decisión de los legisladores aliados y dialoguistas que ayudaron con sus votos. “El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”.

Además, pidió celeridad en su tratamiento en la Cámara Alta. “El Gobierno Nacional confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad. Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, finalizó.