Vuelve Forever Hits: la 19ª edición será especial años 90 con shows en vivo en Zambra

El evento se realizará el sábado 28 de marzo y contará con cuatro shows en vivo, sectores diferenciados y una propuesta especial dedicada a los clásicos.

Hoy 21:39

La edición 19 de Forever Hits 2026 ya tiene fecha confirmada y promete una noche cargada de nostalgia y música en vivo. El evento se realizará el sábado 28 de marzo en Zambra Cocina de Autor, con una propuesta especial dedicada a los grandes éxitos de los años 90.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

La organización, a cargo de DB Producciones SGO, confirmó cuatro shows en vivo y la presencia, por primera vez en Santiago del Estero, de DM Experience. Además, subirán al escenario Chelo Delgado de Zimbabwe, Jazzy Mel y Gustavito de Tulipanes.

La edición especial 90’s apunta a revivir una de las décadas más icónicas de la música, con artistas que marcaron una generación y que volverán a interpretar sus clásicos en una noche pensada para el público local.

El evento contará con tres sectores diferenciados: entradas Generales, sector Restaurante con cena menú de tres pasos y espacio Ultra VIP con cupo limitado.

Forever Hits se consolida como una de las propuestas temáticas más convocantes de la provincia y en su edición 2026 apuesta a una experiencia integral que combina música en vivo, gastronomía y ambientación noventosa en un mismo lugar.