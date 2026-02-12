Güemes presentó su indumentaria para la temporada 2026

El Gaucho presentó la indumentaria titular y alternativa para la Primera Nacional y jugará este domingo ante Nueva Chicago en la Isla.

Güemes presentó oficialmente sus camisetas tradicional y alternativa para la temporada 2026 de la Primera Nacional, en un lanzamiento que entusiasmó a los hinchas. El club mostró los diseños a través de sus canales oficiales, reafirmando su identidad de cara a un nuevo campeonato.

La camiseta titular mantiene el sello histórico: azul con la franja roja, un diseño que representa la esencia del Gaucho. En tanto, la indumentaria suplente será totalmente blanca, una opción clásica que ya generó buena recepción entre los simpatizantes.

La presentación llega en la previa del debut oficial. Güemes jugará este domingo desde las 17 en la Isla, donde recibirá a Nueva Chicago en el arranque del torneo. El equipo buscará comenzar con el pie derecho ante su gente.

Con nueva piel y renovadas ilusiones, el Gaucho se prepara para una temporada exigente. La expectativa crece en Santiago del Estero, donde los hinchas ya esperan ver las camisetas en acción en el primer desafío del año.