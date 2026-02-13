Misterio y conmoción: una niña de 3 años murió tras ingresar de urgencia al CePSi

La menor fue trasladada de urgencia a la Capital tras presentar fiebre, vómitos y diarrea. El fiscal interviniente ordenó autopsia para determinar las causas del deceso.

Hoy 07:44

Un dramático episodio sacudió la mañana de ayer cuando una niña de apenas 3 años ingresó en estado crítico al Centro Provincial de Salud Infantil (CePSi) y, pese a los desesperados intentos de los médicos por reanimarla, falleció minutos después.

El hecho se registró alrededor de las 6.30, cuando la menor arribó al sector de guardia acompañada por su madre, domiciliada en la ciudad de La Banda. Según trascendió, la pequeña habría comenzado el día anterior con un cuadro de fiebre alta, vómitos y diarrea.

Ante el empeoramiento de su estado, la mujer la llevó inicialmente a un centro de salud bandeño, desde donde fue derivada de urgencia a un hospital de la Capital. Sin embargo, al llegar al CePSi la niña ya se encontraba descompensada.

Fuentes médicas indicaron que el personal actuó de inmediato aplicando maniobras de reanimación, aunque lamentablemente la menor no respondió a los procedimientos.

Tras constatarse el deceso, los profesionales dieron aviso a la Policía, que informó de inmediato al fiscal de turno, Dr. Mariano Gómez. El representante del Ministerio Público ordenó la intervención del médico de Sanidad y la toma de declaraciones a los facultativos que asistieron a la menor.

Además, la Fiscalía de Género de Banda y Robles dispuso la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento y descartar cualquier otra circunstancia.

Para la jornada de hoy está prevista una junta médica que analizará el caso en profundidad, con el objetivo de esclarecer qué desencadenó el fatal desenlace.

El resultado de los estudios forenses será clave para determinar si la muerte se produjo como consecuencia de una patología previa, una deshidratación severa u otra causa que aún permanece bajo investigación.