El tiempo para este viernes 13 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 26º de máxima y tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en el inicio del fin de semana, con precipitaciones intensas en las primeras horas del día y descenso de la probabilidad hacia la noche.

Hoy 08:25

El clima volverá a mostrarse inestable en Santiago del Estero este viernes, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para la jornada se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 18, en un contexto marcado por la alta probabilidad de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el organismo, las precipitaciones podrían registrarse con mayor intensidad en las primeras horas del día, mientras que hacia la tarde y la noche las probabilidades disminuirán, dando lugar a una mejora temporaria en las condiciones.

En tanto, el pronóstico extendido indica que el sábado continuará la inestabilidad. Para ese día se prevé una máxima de 31 grados y una mínima de 23, con probabilidades de tormentas a lo largo de toda la jornada, lo que anticipa un fin de semana con condiciones cambiantes y presencia sostenida de lluvias en la provincia.