En vivo: Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto se miden en un duelo de necesitados en Tucumán

Ninguno ganó en el torneo y el duelo en el Estadio Monumental José Fierro aparece como una chance clave para salir del fondo.

Hoy 22:28

Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto jugarán este sábado desde las 22.00 en el Estadio Monumental José Fierro, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos llegan sin triunfos en las primeras cuatro jornadas y necesitan sumar para no quedar relegados en la pelea por la zona de playoffs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO