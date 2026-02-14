Cerúndolo enfrenta a Etcheverry y Báez a Darderi por las semifinales del Argentina Open

El torneo entra en su etapa decisiva, donde tres tenistas nacionales buscan meterse en la final.

Hoy 00:57

Continúa la acción en el Argentina Open con la disputa de las semifinales. Este sábado se jugarán los dos partidos que definirán a los finalistas del certamen, en una jornada que podrá verse en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play.

El primer duelo comenzará a las 16 y tendrá frente a frente a Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry. Cerúndolo viene de eliminar al checo Vít Kopriva, mientras que Etcheverry dejó en el camino al chileno Alejandro Tabilo para convertirse en el primer semifinalista del torneo. “Ojalá seamos todos argentinos el domingo y la copa se quede en casa”, expresó tras su triunfo.

Más tarde, desde las 18, será el turno de Sebastián Báez, quien superó a Camilo Ugo Carabelli, ante el italiano Luciano Darderi, vencedor del español Pedro Martínez en cuartos de final. De este cruce saldrá el segundo finalista del certamen porteño.

Los partidos del sábado

: Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Tomás Etcheverry (Argentina). 18:00: Sebastián Báez (Argentina) vs. Luciano Darderi (Italia).

Los campeones históricos del torneo

El máximo ganador del Argentina Open es el español David Ferrer, con tres títulos.

Con dos consagraciones aparecen Carlos Moyá, Dominic Thiem y Casper Ruud.

Entre los campeones con un título figuran Nicolás Massú, Gustavo Kuerten, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, David Nalbandian, Juan Mónaco, Tommy Robredo, Juan Carlos Ferrero, Nicolás Almagro, Rafael Nadal, Alexandr Dolgopolov, Marco Cecchinato, Diego Schwartzman, Carlos Alcaraz, Facundo Díaz Acosta y João Fonseca.

Con tres argentinos en semifinales y uno ya asegurado en la definición, el torneo garantiza protagonismo nacional en la jornada decisiva y mantiene la ilusión de que el trofeo vuelva a quedar en casa.