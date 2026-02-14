Güemes se quedó en el segundo tiempo y Nueva Chicago se impuso en la Isla

El Gaucho cayó 1 a 0 ante el Torito y volvió a mostrar los viejos problemas del 2025. Fue superior en el primer tiempo, pero no tuvo eficacia y lo pagó caro en el complemento.
Al ritmo de “jugadores…”, Güemes se fue de su estadio con una derrota dolorosa que reaviva los fantasmas del 2025, un año en el que peleó el descenso y nunca pudo encontrar regularidad. Después de una pretemporada que había generado ilusión y un cambio de aires que prometía otra historia, el equipo volvió a decepcionar en su estreno en la Primera Nacional y perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago.
El equipo santiagueño mostró dos caras opuestas. En el primer tiempo fue ambicioso, vertical y tuvo en Milton Gerez a su carta más peligrosa en ataque. El delantero hizo lo que quiso por su sector, generó situaciones y empujó al rival contra su arco, pero como ocurrió durante gran parte del año pasado, a Güemes le faltó la puntada final. Dominó el trámite, pero sin eficacia, y dejó con vida a un rival que casi no atacó.
En el complemento el panorama cambió por completo. La visita ajustó piezas, ganó terreno y empezó a manejar el ritmo. Un corte en tres cuartos derivó en una gran asistencia para Cocimano, que definió con categoría para el 1 a 0. A partir de ahí, el conjunto local entró en una fase de imprecisiones, errores básicos y un golpe anímico evidente. Chicago incluso pudo ampliar la ventaja en una pelota parada, pero falló en la definición.
Con más empuje que fútbol, Güemes fue a buscar el empate como pudo, aunque nunca logró generar peligro real. El pitazo final confirmó la derrota en casa y un debut amargo que deja preocupación en el arranque del torneo. Ahora deberá dar vuelta la página rápidamente: en la próxima fecha enfrentará a San Martín de San Juan, con la obligación de reaccionar.