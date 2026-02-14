En vivo: Güemes y Nueva Chicago ya juegan en la Isla, en el inicio de la Primera Nacional

El Gaucho debuta en el torneo ante el Torito de Mataderos. Comienza a las 17 en “La Isla”.

El Club Atlético Güemes encenderá esta tarde una nueva ilusión cuando reciba desde las 17 a Nueva Chicago por la primera fecha de la Primera Nacional, en el marco de la Zona B. El encuentro se disputará en “La Isla” y podrá seguirse en vivo a través del streaming oficial de la AFA.

El árbitro será Fabrizio Llobet, acompañado por Mariano Viale y Mariana Duré como asistentes, mientras que Leandro Villanueva oficiará de cuarto árbitro.

