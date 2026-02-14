En medio de la grave crisis energética en Cuba un incendio afectó a una refinería de petróleo

Cuba corre el riesgo de quedarse a oscuras desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó restringir las entregas de petróleo a la isla.

Hoy 11:57

Un incendio afectó este viernes una refinería del puerto de La Habana, en medio de la grave crisis energética que afecta a Cuba.

Una enorme columna de humo se elevó desde la refinería Ñico López en la bahía de La Habana, aunque se disipó rápidamente, informó la agencia de noticias AFP.

El Ministerio de Energía y Minas cubano indicó que el fuego se inició en uno de los almacenes de la refinería.

"La causa está bajo investigación", declaró el ministerio en una publicación en X.

El incendio se produjo cerca del lugar donde estaban atracados dos barcos petroleros.

El jueves, dos buques de la Armada mexicana llegaron al mismo puerto con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria.

El país caribeño, de 9,6 millones de habitantes, perdió a su principal proveedor de petróleo tras la captura el 3 de enero del expresidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno garantizaba el envío de combustible a la isla.

"Vamos a vivir tiempos difíciles", aseguró el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una alocución el pasado 5 de febrero, que precedió al anuncio de un plan extraordinario de ahorro energético.





Tras la salida de Maduro y bajo la gestión de su sucesora, Delcy Rodríguez, el gobierno de Estados Unidos indicó que no permitiría el envío de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con imponer aranceles a cualquier otro país que interviniera con suministros de crudo.





La isla, sujeta a un embargo comercial estadounidense desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica marcada por prolongados cortes de electricidad y escasez de combustible, medicamentos y alimentos.





Ningún buque petrolero ni combustible extranjero ha llegado a Cuba durante las últimas semanas, según informaron a AFP expertos en seguimiento del transporte marítimo.





Esta semana se implementaron medidas de emergencia para conservar las reservas de combustible de Cuba, que se están agotando rápidamente.

El gobierno cerró universidades, redujo el horario escolar y la semana laboral, y recortó drásticamente el transporte público, al tiempo que limitó la venta de combustible.

También redujo el personal en los hospitales.

Naciones Unidas expresó el viernes su profunda alarma por la crisis que atraviesa Cuba.



