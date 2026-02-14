El Rosario Central de Di María enfrenta a Barracas Central con el objetivo de sumar de a tres

El Canalla recibe al Guapo por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 00:01

Rosario Central y Barracas Central se enfrentarán este domingo desde las 22.00 en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será televisado por TNT Sports, con arbitraje de Pablo Echavarría y Nicolás Ramírez a cargo del VAR.

Central, entre la clasificación copera y las dudas

El equipo dirigido por Jorge Almirón atraviesa un presente ambivalente. Por un lado, logró una victoria lógica ante Sportivo Belgrano que le permitió avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que volverá a cruzarse con Estudiantes tras el recordado “pasillo-gate”.

Sin embargo, en el Apertura el andar ha sido irregular tanto en resultados como en funcionamiento. Los constantes cambios de sistema y de postura entre un partido y otro reflejan una búsqueda que aún no encuentra estabilidad. En ese contexto, el equipo parece más dependiente que nunca de la inspiración de Ángel Di María, faro futbolístico y emocional del conjunto canalla.

Ante su gente, Central necesita algo más que sumar: requiere una actuación convincente que le permita recuperar confianza y alimentar la ilusión.

Barracas quiere dar el golpe

Del otro lado estará un Barracas Central que llega con algo más de firmeza tras cortar la sequía con un triunfo ante Gimnasia en el estadio Claudio Fabián Tapia. Ubicado entre los ocho primeros de un Grupo B tan parejo como irregular, el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa buscará dar un golpe en Rosario.

Para el Guapo, imponerse ante el campeón de la tabla anual en su casa representaría un impulso anímico clave para un proyecto que todavía busca consolidarse en Olavarría y Luna.

Datos del partido

Hora: 22.00

22.00 TV: TNT Sports

TNT Sports Árbitro: Pablo Echavarría

Pablo Echavarría VAR: Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez Estadio: Gigante de Arroyito

Con necesidades y objetivos distintos, el duelo promete tensión en Arroyito. Central quiere reencontrarse con su mejor versión; Barracas, aprovechar las dudas ajenas y seguir escalando en un torneo que no da respiro.