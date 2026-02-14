Independiente BBC vuelve a casa con la urgencia de ganar ante Comunicaciones

El elenco santiagueño recibe a los correntinos con la necesidad de sumar una victoria.

Hoy 01:27

Independiente BBC recibirá este domingo a Comunicaciones de Mercedes con la necesidad urgente de volver al triunfo en la Liga Argentina de Básquet. El encuentro se jugará desde las 22 en el estadio Israel Parnás.

El conjunto dirigido por Fernando Rivero atraviesa un momento delicado. No gana hace seis partidos —tres desde que el entrenador tomó el mando— y viene de una gira por el norte argentino con derrotas ajustadas ante Jujuy y Salta. El Diablo ocupa actualmente la 14° posición, con récord de 9-15.

Obligado a reaccionar

A Independiente le restan ocho partidos para cerrar la fase regular y necesita ganar la mayoría si pretende meterse en la conversación por los playoffs. La localía aparece como un factor determinante para cortar la racha negativa y recuperar confianza en un tramo decisivo del torneo.

El margen de error es cada vez menor y el equipo sabe que debe sostener mayor regularidad durante los 40 minutos para cambiar la imagen mostrada en las últimas presentaciones.

Comunicaciones llega en alza

Por su parte, Comunicaciones arriba entonado tras imponerse en casa ante San Isidro por 92-75. El elenco correntino marcha séptimo con récord 10-9 y mantiene chances concretas de meterse entre los cuatro primeros que clasifican directamente a la siguiente fase.

Con realidades distintas pero objetivos claros, el duelo promete intensidad y buen básquet en Santiago del Estero.

Los árbitros del encuentro serán Danilo Molina y Fabio Alaníz. En cuanto a las entradas, los precios fijados en boletería son de $8.000 las populares y $10.000 las plateas.