Peligro en la Ruta 92 por una conexión clandestina de agua

Perforaron por debajo del asfalto para obtener suministro ilegal y habrían puesto en riesgo la estructura de la calzada.

13/02/2026
Conexión clandestina

Una conexión clandestina de agua potable fue detectada bajo la Ruta Provincial 92, donde personas desconocidas habrían perforado de manera precaria la base del asfalto para cruzar el servicio de un lado a otro.

La maniobra generó momentos de tensión cuando personal técnico intentó intervenir y fue impedido por vecinos.

La causa quedó en manos de la fiscal de turno, Dra. Carola Olivera, quien dispuso las primeras medidas investigativas.

