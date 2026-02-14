“Putin es esclavo de la guerra”, afirmó el presidente ucraniano Zelenski

La ofensiva de Rusia provoca graves daños en Ucrania y el mandatario insta a acelerar la asistencia internacional.

Hoy 20:35

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró este sábado que el mandatario ruso Vladimir Putin es un “esclavo de la guerra” y no abandonará la confrontación militar por decisión propia. Lo hizo durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde volvió a pedir apoyo urgente a sus aliados para responder a la intensidad de los ataques rusos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Zelenski sostuvo que en Kiev nadie confía en que Moscú reduzca la presión bélica y advirtió que el peligro no se limita al territorio ucraniano. “No solo nuestra gente está amenazada; también otros países europeos”, señaló. Según explicó, el presidente ruso no puede desligarse de la lógica del conflicto permanente, una postura que —dijo— condiciona cualquier intento de negociación.

El eje central de su exposición fue la situación energética del país. Zelenski aseguró que los bombardeos alcanzaron la totalidad de las centrales eléctricas de Ucrania. La ofensiva, remarcó, se concentra en infraestructuras críticas: redes de energía, sistemas de calefacción y servicios básicos.

El impacto humanitario es inmediato. Con temperaturas bajo cero, cientos de miles de personas quedaron sin calefacción en pleno invierno. El gobierno ucraniano insiste en que la única forma de reducir los daños es reforzar la defensa aérea, especialmente con misiles interceptores capaces de detener los ataques antes de que impacten en ciudades y plantas energéticas.

Por eso, Zelenski pidió acelerar el envío de armamento defensivo por parte de sus socios internacionales. Según su planteo, la ayuda militar no solo busca resistir sino también crear condiciones reales para negociar.

Mientras tanto, el frente diplomático intenta reactivarse. Rusia anunció una nueva ronda de conversaciones para el 17 y 18 de febrero, con participación de Ucrania y mediación de Estados Unidos. Será el tercer intento formal de acercamiento tras dos encuentros previos en Abu Dabi que no lograron avances sustanciales.

El principal obstáculo sigue siendo territorial. Moscú exige que Ucrania acepte retirarse de aproximadamente el 17% del territorio que actualmente controla Rusia en el este, particularmente en la región de Donetsk, en el Donbás. Kiev rechaza esa posibilidad y reclama garantías de seguridad firmes para evitar una nueva ofensiva luego de un eventual alto el fuego.

Zelenski afirmó en Múnich que su país está dispuesto a firmar un acuerdo, pero solo si implica “una paz verdadera” tanto para Ucrania como para Europa. En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, evitó pronunciarse sobre las negociaciones y se limitó a señalar que el sistema internacional aún no logró resolver el conflicto.