Francisco Cerúndolo venció en dos sets a Tomás Etcheverry y se clasificó a su tercera final del Argentina Open

El mayor de los hermanos se impuso 6-3 y 7-5 al platense e irá por su primer título en el ATP 250 de Buenos Aires.

Hoy 20:05

En un partido influenciado por las fuertes ráfagas de viento, Francisco Cerúndolo venció 6-3 y 7-5 a Tomás Etcheverry, por la primera semifinal del Argentina Open 2026 y se clasificó a su tercera final en el certamen. Mañana, ante el ganador del encuentro entre Sebastián Báez y Luciano Darderi, buscará alzar su primer trofeo.

Cerúndolo, uno de los favoritos a hacerse con el torneo, derrotó sin demasiadas complicaciones a su compatriota y amigo en un partido que duró menos de dos horas. Salvo algunos lapsos del partido, el bonaerense estuvo mejor parado que su rival y pudo desplegar mejor su juego en una cancha que estaba muy compleja debido a las cuestiones climáticas.

"Estaba muy difícil para jugar, había un viento impresionante. Los dos tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Era adaptarse y tratar de jugar lo mejor posible una semifinal, contra uno de mis mejores amigos del circuito que conozco desde los ocho años. Era algo especial para los dos y estoy muy contento de haber podido ganar y estar en una nueva final acá en Buenos Aires", comentó tras el partido.

La de mañana será la tercera final para el bonaerense, que cayó ante Diego Schwartzman en 2021 y frente al brasileño Joao Fonseca el año pasado. "Las dos fueron finales muy diferentes. La primera fue casi mi primer torneo ATP, contra un Diego que estaba en su mejor momento. Era todo muy nuevo para mí contra un jugador top ten y me pasó por arriba. La del año pasado fue una final muy dura contra Joao que es un jugador de altísima calidad. Fue un partido muy cerrado y el jugó un poquito mejor que yo", explicó. ¿La tercera será la vencida para Fran?