Conmoción en el fútbol santiagueño: murió Raúl “Rengo” Villalba mientras jugaba un partido amateur en La Banda

El ex jugador de Sarmiento, Central Argentino, Mitre y Central Córdoba se descompensó en el entretiempo de un encuentro de la categoría C58 en la cancha del Profe Aparicio y no logró llegar con vida al hospital.

Hoy 22:01

Un trágico episodio conmocionó este sábado por la tarde al ambiente deportivo de Santiago del Estero. El ex futbolista Raúl Alejandro “Rengo” Villalba falleció tras sufrir un infarto mientras disputaba un partido de fútbol amateur en la cancha del Profe Aparicio en la ciudad de La Banda.

El hecho ocurrió durante el entretiempo de un encuentro correspondiente a la categoría C58. Según se informó, Villalba se descompensó repentinamente y debió ser asistido de urgencia, pero pese a los intentos por trasladarlo a un centro de salud, no llegó con vida al hospital.

Villalba era una figura muy reconocida en el fútbol santiagueño. Supo vestir las camisetas de los clubes más importantes de La Banda, como Sarmiento y Central Argentino, y también jugó en equipos de la capital, entre ellos Mitre y Central Córdoba.

En la actualidad trabajaba como chófer de ambulancia y continuaba vinculado al deporte que marcó su vida. Integraba el plantel del equipo Frenos Belgrano, con el que participaba del certamen amateur.

La noticia generó profundo pesar entre familiares, amigos, ex compañeros y dirigentes deportivos, quienes lo recordaron como un referente dentro y fuera de la cancha.