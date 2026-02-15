Iara Pereyra denunció a Corti por golpearla y mantener relaciones swinger

La expareja de Corti fue contra la estrategia defensiva. Golpes, consumo de drogas ilegales y pastillas sin recetas, como así también entrenamiento para mentir a jueces y fiscales.

Hoy 07:07

Iara Evangelina Pereyra denunció a su ex pareja, Sebastián Gustavo Corti, por "agresiones físicas", también por "amenazas" y reveló que mantuvo una relación "swinger" con él y con una segunda mujer, según las definiciones contenidas en el texto de su presentación ante los efectivos policiales.

En la Seccional Cuarta, Iara manifestó que estuvo al lado de Corti "un año y nueve meses"… "Tuvimos una relación sentimental como sexual "swinger" con una tercera persona con la que conformábamos una pareja", precisó la joven ante los uniformados. Iara identificó a la aludida mujer con nombre y apellido.

Más adelante, precisó que en muchas ocasiones Corti la agredió físicamente con una bofetada, por el solo hecho de no hacer lo que él pedía: limpiar el departamento, o bien estornudar de una forma que a él no le gustaba, o atender mal su gimnasio".

Recordó que tres semanas atrás "me arrojó por las escaleras de su departamento". Acusó a la expareja de Corti, Micaela Basset de haberla agredido "de forma física con golpes de puño, patadas, jalarme del cabello y tirarme con las mancuernas del gimnasio".

Ahondó que en más de una ocasión "fui a la policía por actos de violencia. Era examinada por un médico y fijado diez días de curaciones. Pese a ello no lo denuncié por temor al mal accionar de Corti". Subrayó: "Es más, amenazó personalmente a mi familia. Dijo que iba a hacerle algo malo a mi sobrinita de 4 años para que no lo denuncie y volviera a su lado. Siempre me apretaba por Instagram".

Con dureza, señaló que Corti fue excarcelado el 23 de diciembre del 2025. "No le importó. Igual continuó consumiendo sustancias tóxicas "marihuana y cocaína" con Rivotril no recetado. También, sé que tiene plantas de marihuana en su domicilio y porta un arma de fuego sin autorización".

Consultada cuándo fue la última vez que lo vio, Iara señaló que 1 hace año y 9 meses, tras "intoxicarme con unas pastillas de Rivotril que él tenía en su casa". Al referirse a Corti y Basset, Iara resaltó: "Sé que están juntos en un lugar desconocido y que ella falta de su casa desde el 13 de febrero"... Sé que están reconciliados", agregó la joven ante los funcionarios policiales.

En cuanto a una orden de detención vigente en contra de Corti, Iara indició que es así y que el gimnasio hoy es atendido por "la socia de él, quien suele enviarle dinero". Finalmente, la denunciante resaltó que durante todos estos meses "él me enseñaba cómo mentir para no ir detenido, tanto "ante fiscales, como jueces".