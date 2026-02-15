La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó a La Rioja para asistir a la Chaya

Fue recibida por el gobernador Quintela, los senadores Fernando Rejal, María Florencia López y el Diputado Nacional, Sergio Casas.

Hoy 07:57

En un gesto de fuerte impronta federal, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó este sábado a la provincia de La Rioja para participar de la emblemática festividad de la Chaya 2026.

Su visita, marcada por un equilibrio entre la agenda política y la tradición cultural, representa su primera llegada oficial a la capital riojana, sumando así un nuevo hito en su recorrido por las provincias del interior argentino.

A pesar de las conocidas diferencias ideológicas entre la administración central y el Ejecutivo provincial, la jornada estuvo signada por la cortesía institucional. La titular del Senado fue recibida en la Casa de Gobierno por el gobernador Ricardo Quintela, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Teresita Madera y el intendente capitalino, Armando Molina.

La comitiva de bienvenida contó además con la presencia de figuras clave del ámbito legislativo, como los senadores nacionales Fernando Rejal y María Florencia López, junto al diputado nacional Sergio Casas, quienes extendieron la invitación formal para que la mandataria se sume a las celebraciones populares.