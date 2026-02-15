Robó un celular, intentó huir pero los vecinos lo atraparon, golpearon y lo entregaron a la policía

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, en Tucumán. La víctima recuperó el celular que le había arrebatado.

Hoy 08:09

Un delincuente que circulaba en bicicleta interceptó a una joven que caminaba sola, le robó el celular y escapó. Sin embargo, los gritos de la chica alertaron a los vecinos que rápidamente intervinieron, tiraron a golpes al ladrón y lo entregaron a la policía.

El violento episodio ocurrió el viernes por la tarde en la localidad de Banda del Río Salí en Tucumán. La violenta secuencia quedó registrada por las cámras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran al asaltante que segundos antes le había sacado el celular a una joven que caminaba por allí. Luego del robo, escapó, pero no logro llegar muy lejos.

Unos metros más adelante, los vecinos advirtieron la situación tras ser alertados por los gritos de la víctima y decidieron intervenir.

Enseguida, un grupo de al menos cuatro personas se interpuso en el camino del delincuente y a golpes logró tirarlo de la bicicleta. Tras ello, varios de ellos se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo.

Las imágenes muestran que a causa de la intervención, el celular que acababa de robar voló y la víctima rápidamente alcanzó a recuperarlo.

Ante esta situación, los vecinos retuvieron al ladrón hasta que finalmente, minutos después, patrulleros del municipio de Banda del Río Salí llegaron al lugar para trasladarlo a la comisaría local.

La noticia fue confirmada por el propio Centro de Monitoreo municipal, que compartió el video del momento. “Un sujeto que se trasladaba en bicicleta le arrebató el celular a una mujer y fue detenido por varios vecinos. Desde monitoreo se moduló a base de vigías y moviles llegaron al lugar para trasladar al delincuente a la comisaría”, explicaron junto a la filmación.