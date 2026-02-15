Salió a la luz el primer conflicto que tuvo Luciano Castro en el centro de rehabilitación

Aunque hay cierta flexibilidad con los pacientes, la exposición pública del actor habría incomodado a las autoridades.

Desde que Luciano Castro se internó en un centro de rehabilitación, la información sobre su estado se manejó con estricta reserva. En las últimas horas, sin embargo, trascendieron datos sobre el tratamiento que realiza y un episodio que generó tensión.

La información se conoció en el programa A la Barbarossa (Telefe), donde la panelista Pía Shaw explicó que, si bien dentro del centro existen ciertas flexibilidades, como permitir a los pacientes sacarse fotos para mostrar avances y objetivos cumplidos, el alto perfil mediático del actor habría sido el detonante del primer conflicto interno.

Según explicaron, uno de los internados publicó una imagen en redes junto a Castro y la situación no fue bien recibida por las autoridades. “Esta foto fue subida ayer por uno de los compañeros. Desde el centro le recriminaron la actitud a los internados, porque se armó un tremendo conflicto”, detallaron, en referencia a la foto subida por El Ejército de LAM donde Lucho aparece entrenando junto a dos compañeros.

“La subieron y les dijeron que no daba, era algo interno… ya lo retaron en el centro”, agregaron. Más allá del episodio, remarcaron que la prioridad es su bienestar. “Es el tratamiento que está haciendo, para bajar un poco… bajar todas las angustias y los decibeles”, remarcó Shaw.