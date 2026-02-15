Simularon ser policías y montaron un falso control de tránsito para asaltar a los conductores

Los cuatro detenidos tienen antecedentes penales. Ocurrió sobre la ruta nacional 16, en El Galpón, en Salta.
Cuatro hombres fueron detenidos acusados de montar un falso control policial en la ruta nacional 16, en El Galpón, Salta, para asaltar a los conductores.
Todo empezó cuando personal de la Seccional Vial de Lumbreras recibió una alerta sobre un control sospechoso a cargo de supuestos federales. Al acercarse al lugar, los agentes vieron que cuatro hombres intentaron escapar a toda velocidad en una camioneta Toyota gris.
Así empezó una persecusión. Personal del Departamento Sur de la Dirección General de Investigaciones, junto con efectivos de Metán y Joaquín V. González, interceptaron la camioneta y frenaron al conductor, quien quedó detenido.
Los otros tres acusados abandonaron el vehículo y huyeron a pie entre la maleza, pero fueron detenidos mientras estaban escondidos entre la vegetación, informó el sitio Qué pasa Salta.
Los cuatro detenidos, todos mayores de edad y que viven en el departamento Orán, tienen antecedentes penales por delitos contra la propiedad. Ahora, la Justicia investiga si están vinculados a una banda que operaba bajo la modalidad de “piratas del asfalto”.
Cómo continúa la investigación
Durante el procedimiento, los policías secuestraron uniformes de fuerzas federales, gorros pasamontañas, musleras porta armas, cargadores y otros elementos clave para la causa.
Todo quedó bajo la carátula de evasión, tentativa de robo poblado y en banda, y usurpación de título en concurso real. En la investigación intervienen la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 2 de la jurisdicción.