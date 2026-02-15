Mollo se subió al escenario del Cosquín Rock con Ciro y Los Persas: tocaron “Morella” y el momento fue épico

El Aeródromo de Santa María de Punilla fue protagonista de un encuentro épico del rock nacional.

Hoy 08:36

Ciro y Los Persas invitó a Ricardo Mollo este sábado al escenario del Cosquín Rock 2026 y protagonizaron un encuentro épico para los fanáticos de la música nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El clásico elegido para este momento fue nada más y nada menos que “Morella”. El tema despertó una ovación entre el público del festival.

Cabe recordar que esta canción forma parte del álbum Verde paisaje del infierno de Los Piojos lanzado en el 2000, en el que Mollo trabajó como productor musical.

Este sábado, antes de invitarlo a subirse al Escenario Sur del Cosquín Rock, Ciro lo definió como una persona que tiene la característica de “sonar como el futuro”.

“Hoy integra una banda que para mi hijo es la mejor banda de rock actual. Así que eso cierra para mi un ciclo. Es una enorme alegría para mí y para todos los Persas presentar a Ricardo Mollo”, dijo Martínez en medio de gritos por parte del público.

Entre banderas, descontrol y la energía que caracteriza al festival, interpretaron “Morella” mientras Ricardo hacía delirar a los presentes con su habilidad para rockear con la guitarra.