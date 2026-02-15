Dylan Figueroa, la “joyita” santiagueña que fue convocado nuevamente por River

El niño de la categoría 2019 de la escuelita Real FC vivirá otra experiencia inolvidable en Buenos Aires.

Dylan Figueroa, categoría 2019 y capitán de la 19 del Real FC de La Banda, fue convocado por River Plate para vivir una nueva experiencia en el club de Núñez. El pequeño futbolista estará durante dos semanas en la provincia de Buenos Aires, donde participará de intensos entrenamientos.

El joven bandeño ya viene defendiendo la camiseta del Millonario desde 2025, año en el que fue fichado por la institución. Ahora, esta nueva citación representa un paso más en su formación dentro de una de las canteras más importantes de Sudamérica y el Mundo.

Dylan es capitán de la categoría 2019 del Real FC, donde dio sus primeros pasos y continúa su desarrollo. Su convocatoria vuelve a poner en valor el trabajo formativo que se realiza en el fútbol infantil.

Durante su estadía en Buenos Aires, el joven jugador formará parte de jornadas de entrenamiento y evaluación junto a otros talentos de su edad, en busca de seguir creciendo dentro de la estructura del club de Núñez.

La experiencia no solo significa un sueño para Dylan, sino también un motivo de orgullo para su familia, su escuelita y todo el fútbol formativo de la provincia, que sigue aportando jóvenes promesas al escenario nacional.