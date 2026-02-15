Video: “aterrador” choque entre unas embarcaciones en plena competencia

Dos tripulantes fueron hospitalizados. El barco de Nueva Zelanda giró repentinamente y el bote francés impactó de lleno. “Fue un momento aterrador”, dijo un navegante.

Hoy 09:15

La primera jornada del ITM New Zealand Sail Grand Prix, que se lleva a cabo en Auckland, registró una impactante colisión entre dos embarcaciones que obligó a la interrupción de la competencia y la hospitalización de dos tripulantes después del choque al comienzo de la tercera carrera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La regata se suspendió tras una importante colisión entre Nueva Zelanda y Francia en el primer día del Gran Premio de Vela ITM de Nueva Zelanda. Próximamente habrá más información”, informaron desde la organización en los primeros minutos de este sábado en referencia al segundo de los 13 eventos del calendario.

Las imágenes oficiales son elocuentes a la hora de mostrar la gravedad del choque, luego de producirse la largada con una flota de 13 catamaranes F50 avanzando a velocidades superiores a los 80km/h, según informó el reconocido portal The Athletic. La fuente citada afirma que una pérdida de agarre en el barco neozelandés, denominado ‘Black Foils’, hizo que girara 90 grados a la derecha y se estrelle contra la embarcación de DS Team France. “Uno de los accidentes más desagradables vistos hasta ahora en los seis años de competición SailGP”, firmó el periodista Andrew Rice. Había un viento de 32 km/h, informó el medio especializado Sail World.

El piloto francés, Quentin Delapierre, giró el timón a la derecha de manera instintiva para disminuir la fuerza del impacto y ambas embarcaciones se quedaron varadas. Un miembro de cada tripulación fue trasladado al hospital y la delegación local emitió un comunicado sobre la salud de su piloto, Louis Sinclair: “Se encuentra estable en el Hospital de Auckland tras sufrir lesiones en ambas piernas durante la colisión con el francés durante la regata de hoy. Sinclair está recibiendo tratamiento por fracturas abiertas en ambas piernas, pero se encuentra estable”.

Por otro lado, el equipo galo llevó claridad sobre la integrante de su delegación, Manon Audinet, quien a partir del choque “fue lanzada violentamente hacia adelante dentro de su cabina, lo que provocó la rotura del timón del F50” y su ingreso al nosocomio busca descartar cualquier “lesión grave, especialmente en el área abdominal, que fue la más expuesta durante el impacto”.

Te recomendamos: Perú: un alud destruyó dos embarcaciones y causó al menos 12 muertes en un puerto amazónico

“Actualmente permanece bajo observación”, manifestaron. A continuación, extendieron su absoluta colaboración con ambos afectados por el incidente: “Todo el equipo DS Automobiles SailGP Team France tiene a Manon Audinet y Louis Sinclair en sus pensamientos y los acompaña plenamente en este momento”. Vale remarcar que otros tripulantes también presentaron lesiones, pero no fueron lo suficientemente graves para su hospitalización.

Según informó la propia competencia en sus redes sociales, ambos teams quedaron “descartados” para la carrera decisiva de este domingo 15 de febrero, luego de que los Black Foils, pilotados por Peter Burling, venían de conseguir dos podios: habían terminado terceros en la primera regata y primeros en la segunda. El choque les ocasionó una penalización de ocho puntos.

Los oceánicos ya habían sufrido un episodio similar al inicio de la temporada. En la primera regata desarrollada en Perth, Australia, colisionaron con el equipo suizo y se rompió el F50 en enero pasado. Los árbitros descalificaron a Nueva Zelanda y se llegó a las reparaciones a contrarreloj para que el anfitrión haga su aparición ante su público este fin de semana. Los nuevos daños dejan a ambos equipos casi sin posibilidades de llegar a tiempo con los arreglos de cara al GP de Sídney, que se disputará del 27 de febrero al 1 de marzo.

Luego de que varios barcos se acercaron a sus posiciones para rescatar a los deportistas, el piloto francés, Quentin Delapierre, dio su testimonio en declaraciones divulgadas por The Athletic: “Creo que ambos equipos están bastante bien. Quiero expresar mi opinión al equipo de Nueva Zelanda y también a mis compañeros; esto fue difícil para todos en ambos equipos. Creo que encontraremos soluciones para asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir”. Además, aseguró que todavía no tiene muy en claro lo que sucedió: “Todo ocurrió muy rápido; todavía lo tengo muy borroso en la cabeza y no he revisado las imágenes ni hablado con los árbitros, así que no puedo comentar más”.

Por otro lado, uno de sus rivales, Taylor Canfield, de Estados Unidos, se mostró apenado por lo ocurrido: “Da miedo. Lamentamos que esto le pase a alguien. Estamos aquí para competir, pero también para asegurarnos de que todos estén a salvo. Fue un momento aterrador, y esperamos que todos estén bien y les deseamos una pronta recuperación”.

En la misma sintonía, Tom Slingsby, uno de los integrantes del equipo BONDS Flying Roos, acompañó esas palabras: “Es realmente duro ver un accidente así. En cuanto lo vi, me costó seguir navegando porque solo esperaba que todos estuvieran bien. Intentamos pasar sanos y salvos, y en cuanto se alejaron, todos llamamos para asegurarnos de que todos estuvieran bien. Cuando supimos que estaban bien, fue una buena noticia. Pero es difícil centrarse en los resultados cuando hay tanto caos”.

Incluso, Diego Botín, timonel de Spain SailGP Team, ofreció un relato muy crudo: “En el incidente estábamos justo detrás de los franceses... Fue un shock muy grande verlo desde esa perspectiva”.

Este hecho formalizó un cambio sobre el modo de disputa de la segunda jornada de la competencia: “SailGP adoptará un formato de carrera de flota dividida para el segundo día del ITM New Zealand Sail Grand Prix en Auckland. La decisión se ha tomado con condiciones de viento más fuertes pronosticadas para el domingo”. Se adelantó el horario de inicio más de cuatro horas por la inclemencia de los vientos. Australia lidera la tabla con 26 puntos, por detrás de Gran Bretaña (19) y España (15).