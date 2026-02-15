El Gobierno confía en aprobar la reforma laboral, pero la oposición dialoguista reclama cambios para apoyarla

El oficialismo aspira a superar los 140 votos en la sesión especial. El PRO, el MID y sectores de la UCR acompañarían en general.

Hoy 09:24

La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados convocó para el próximo miércoles 18 de febrero al plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.

La convocatoria ya aclaró que entre las 14 y las 17 habrá invitados, entre ellos especialistas, las centrales sindicales de la CGT y la CTA y cámaras empresariales. Luego se firmarán los dictámenes con la intención de llevar el proyecto al recinto al día siguiente, en una sesión especial prevista para las 14, y sancionarlo con fuerza de ley.

El oficialismo confía en la aprobación de la iniciativa. En eso trabajan Martín Menem, presidente de la Cámara, y Gabriel Bornoroni, titular del bloque libertario. La construcción de mayorías parte de sus 95 diputados nacionales y contaría con el acompañamiento habitual, para la votación en general, del Pro, la UCR, el MID y fuerzas provinciales que ya apoyaron con sus senadores en la Cámara alta, como los misioneros, salteños, neuquinos y sanjuaninos.

Otros sectores aún definen su posicionamiento, pero desde el oficialismo aseguran que superarán los 140 votos afirmativos. La mayor complicación aparecerá en la votación en particular, ya sea artículo por artículo o por capítulos, donde incluso socios de La Libertad Avanza impulsan modificaciones.

Pedidos de cambios al proyecto

El PRO solicitó cambios al proyecto e insistirá con la libertad de cobro por medio de billeteras virtuales, un punto que había sido incorporado en el dictamen del Senado en diciembre pasado pero que, por presión de las cámaras bancarias, el oficialismo decidió eliminar.

Dentro del interbloque Fuerza del Cambio —integrado también por el MID, la UCR, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz— existen diferentes posturas. Los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone acompañan los reclamos del Pro y suman los propios.

El bonaerense Falcone dijo que “lo más importante son las normas que incentivan la regularización de trabajadores que hoy no tienen ningún derecho. Por ejemplo la baja de aportes patronales, la capacitación de aspirantes a ingresar al mercado laboral y el régimen de incentivos a las medianas inversiones. Hay aspectos a revisar, como el FAL, la reducción de salarios por enfermedades y las negociaciones por empresa".

“El bloque MID va a apoyar en general, pero vamos a revisar algunos puntos controversiales. Dicho esto, lo determinante va a ser la recuperación de la economía. Si Argentina no crece y se desarrolla la reforma laboral no será suficiente para crear empleo”, indicó Falcone.

En el sector de la UCR que preside Pamela Verasay están convencidos de acompañar a los libertarios con la sanción del Senado sin modificaciones. Los seis radicales consideran que fueron fructíferas las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Otros espacios del centenario partido, en cambio, pusieron el grito en el cielo: “no hay ninguna cuestión que beneficie a trabajadores formales e informales. Solo saca o reduce derechos. Es una ley que precariza y facilita el despido, y se remplazan indemnizaciones por un Fondo de cese Laboral (FAL) que no incluye en el cálculo, ni aguinaldo, ni vacaciones y para empeorar la pagan los propios trabajadores”, señaló Luis Cerini, secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales.

Lo mismo hizo Provincias Unidas, que lidera la santafesina Gisela Scaglia. Pedirán cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financiará indemnizaciones con un porcentaje de los recursos de la ANSES. Otro punto de diferencia es el capítulo vinculado al nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda, en tanto, anticiparon el rechazo total de la iniciativa. Aunque los diputados Raquel “Kelly” Olmos y Eduardo Valdés, de UxP, presentaron por separado propuestas alternativas de modernización laboral.

Valdés propuso un Régimen Permanente de Formalización Laboral, Protección Integral del Trabajo y de la Producción, orientado a reafirmar la centralidad del trabajo como derecho humano fundamental y a establecer un dique normativo frente a cualquier intento de regresión en materia de derechos laborales: “la modernización laboral que exige el siglo XXI va de la mano con más derechos. Hay que saltar la trampa de la falsa dicotomía que plantea el gobierno nacional”.

Fuente: TN