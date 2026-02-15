Imágenes sensibles: un piloto chocó a 250 km/h contra un canguro que cruzó la pista

Escalofriante accidente en las 12 horas de Bathurst. “Fue muy desafortunado. En un milisegundo, el canguro apareció por la izquierda. Lo vi cuando se produjo el impacto”, dijo el piloto Chris Mies.

La carrera correspondiente a las 12 horas de Bathurst recién se había iniciado en el Mount Panorama Circuit ubicado en la ciudad australiana cuando sucedió un preocupante accidente: el piloto alemán Chris Mies chocó su Ford Mustang GT3 contra un canguro.

El hecho ocurrió durante la madrugada australiana, cuando recién se habían corrido los primeros 20 de los 720 minutos que contempla esta carrera de resistencia que se extiende por medio día y cuenta con tres pilotos por equipo. Las impactantes imágenes mostraron al corredor de la escudería HRT Ford Racing bajar del monoplaza visiblemente conmocionado por el hecho en un territorio todavía con baja visibilidad. Rápidamente, los auxiliares y los servicios de seguridad se acercaron a atenderlo, más allá de que se trasladó por sus propios medios.

La cita, que se inició a las 5.45AM del domingo en Australia, quedó intervenida por la aparición del auto de seguridad, al mismo tiempo que la transmisión mostró la cámara a bordo de dos competidores que estaban cerca de la escena. Lamentablemente, el medio Road and Track confirmó que el animal murió inmediatamente tras la colisión.

“Bueno, solo han pasado 20 minutos y la carrera de 12 horas de Bathurst ha dado un giro bastante malo, por desgracia para HRT Ford, que ya está fuera de la carrera. Ha habido un desafortunado incidente con un animal salvaje aquí, en la recta Conrod. Afortunadamente, Chris Mies, que está justo ahí, está bien, pero el Ford está fuera de la carrera”, fue el breve informe que difundió la cuenta oficial de la carrera en Instagram apenas ocurrió el hecho.

El noruego Dennis Olsen, uno de los encargados de comandar el Ford Mustang GT3 a lo largo de la carrera, se encargó de dar un primer detalle de los hechos y confirmó que la colisión se dio a más de 250 kilómetros por hora. “Desafortunadamente, Chris chocó con un animal en la recta. Iba a, al menos, 250 km/h y por suerte está bien, pero claramente se vio afectado por lo sucedido. Nuestra carrera termina aquí, lo intentaremos de nuevo el año que viene”, aseguró Olsen, según replicó el portal Motorsport. El australiano Broc Feeney, el último integrante del trío de conductores, compartió un video de lo sucedido y firmó: “10 minutos y estamos fuera”.

“Por desgracia, he atropellado a un canguro, así que la carrera se ha acabado”, dijo Mies en un video. El propio corredor alemán explicó lo sucedido en un posteo de su perfil de Instagram: “Hola a todos. Me alegro de poder hablar con ustedes después de este desagradable incidente. Fue un impacto enorme y el momento en que vi al canguro fue el momento del impacto. Chocar contra un canguro a alta velocidad no estaba en mi lista de cosas que hacer antes de morir y me siento muy triste”, expresó entre otras palabras, donde destacó la seguridad del Mustang GT3 que conducía tras salir ileso.

Desde el sitio oficial de la carrera, explicaron: “El Mustang #64 HRT Ford Racing de Mies/Dennis Olsen/Broc Feeney fue retirado en los primeros 20 minutos después de que Mies chocara contra un canguro. Mies, dos veces ganador de las 12 horas de Bathurst, chocó contra el canguro en Conrod Straight en plena oscuridad. El accidente causó ‘daños irreparables’, según un comunicado de Ford Racing. Mies, mientras tanto, se bajó del Mustang GT3 por sus propios medios y regresó al paddock".

“Me alegra estar aquí ahora mismo hablando con ustedes. Obviamente, fue un impacto muy, muy fuerte a una velocidad muy alta. En el momento en que vi al canguro, ese fue el momento en que lo golpeé. Así que no hubo ninguna advertencia previa. No vi ninguna bandera, así que creo que simplemente se despertó y empezó a correr. Estaba en el momento y lugar equivocados”, fueron las declaraciones de Mies que difundieron desde la divisional.

En una entrevista con el portal Speedcafe, Mies explicó: “Estábamos todos en fila y, básicamente, en una milésima de segundo, un milisegundo, el canguro apareció por la izquierda, obviamente a gran velocidad. Así que en el momento en que lo vi, se produjo el impacto. Fue muy desafortunado y bastante fuerte, pero, sinceramente, me alegro de que tengamos un coche de carreras tan seguro”. El corredor relató que el parabrisas quedó “completamente destrozado” y aseguró que “no veía nada” cuando bajó del auto porque estaba “cubierto de sangre”.

“Miré por la ventanilla lateral, vi una pared e intenté acercarme lo más posible a la pared del lado izquierdo. Seguía viendo los coches que venían por detrás, así que quería estar en un lugar lo más seguro posible, para que nadie me viera o algo así y me volviera a golpear. Así que intenté hacerlo de la forma más segura”, señaló, al mismo tiempo que contó que vomitó antes de ser trasladado al centro médico.

Las 12 horas de Bathurst se realizan desde 1991 con autos GT: la edición 2025 fue conquistada por el brasileño Augusto Farfus junto con los sudafricanos Kelvin y Sheldon van der Linde. El alemán Mies, de 36 años, es ampliamente conocido en esta cita: ganó de manera consecutiva las ediciones 2011 y 2012 con un Audi R8 LMS GT3 de la escudería alemana Joest Racing y había participado por última vez en 2023.

Su experiencia en este evento le permitió exigir mejoras en las medidas de seguridad tanto para cuidado de los pilotos como de los animales que están libres en esa zona: “Todos los años hay canguros alrededor de la pista, ya hemos tenido un par de coches de seguridad por culpa de los canguros. No sé de dónde salió este. Debió de ser muy rápido y repentino, porque no hubo ninguna advertencia previa, ni banderas amarillas ni nada, ni ningún mensaje por radio avisando de que había un canguro cerca de la pista”.

Y agregó: “Para ser sincero, creo que deberíamos pensar en retrasar el inicio de la carrera, quizá en lugar de a las 5:50 de la mañana, quizá a las 7 u 8, y terminar más tarde, o poner una valla grande”.